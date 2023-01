Roma | colpo a sorpresa per la difesa | arriva Diego Llorente

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Laha definito l’operazione con il Leeds United per l’arrivo di. Tutti i dettagli sulla trattativa Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, lapiazza unnel penultimo giorno di mercato. I giallorossi hanno infatti trovato l’accordo con il Leeds per, difensore classe 1993. Lo spagnolo, cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, potrebbere stasera ae si trasferirà nella capitale in prestito oneroso con diritto di riscatto. Questa operazione sblocca anche l’uscita di Viña verso il Bournemouth. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Colpo a sorpresa in casa Roma: per la difesa arriva il classe 1993 Diego Llorente. Il centrale arriverà nella capitale già in serata, come riporta Gianluca Di Marzio. Arriverà in prestito oneroso con ...