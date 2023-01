Roma Attentati anarchici |  Tensione sempre più alta nei rapporti tra istituzioni e movimenti anarchici

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 30 gennaio 2023) CRONACA DI: Tensionepiùneitra. Scontri e caos a Trastevere.tensione in piazza Trilussa sabato notte , con scene di guerriglia urbana e bilancio pesante: un agente di polizia ferito, fioriere danneggiate, cassonetti vandalizzati e motorini buttati a terra. Una molotov è stata lanciata contro un commissariato a, mentre la direzione del quotidiano Il Tirreno ha ricevuto un proiettile come avvertimento. Anche la recinzione in metallo a protezione della statua del poeta è stata in parte divelta e sul muro di via Politeama che divide strada dal lungotevere è rimasta incisa una ...