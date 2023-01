(Di lunedì 30 gennaio 2023) Innesto allo scadere per laDiegoper la. Il ventinovenne (ne compirà 30 ad agosto) centrale del- 8 presenze in questa stagione - arriverà con la formula del ...

Laha definito l'operazione con il Leeds United per l'arrivo di Diego Llorente. Tutti i dettagli sulla trattativa Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, lapiazza un colpo a sorpresa nel penultimo giorno di mercato. I giallorossi hanno infatti trovato l'accordo con il Leeds per Diego Llorente, difensore classe 1993. Lo spagnolo, ...Innesto allo scadere per laDiego Llorente per la difesa. Il ventinovenne (ne compirà 30 ad agosto) centrale del Leeds - 8 presenze in questa stagione - arriverà con la formula del prestito oneroso con diritto di ...

Zaniolo via dalla Roma Arriva la stoccata di Adani Calcio in Pillole

Roma, arriva Llorente dal Leeds: rinforzo in difesa per Mourinho Corriere dello Sport

Calciomercato, colpo Roma in difesa: arriva Diego Llorente dal Leeds Sky Sport

Roma, preso Diego Llorente: arriva in prestito con diritto di riscatto Goal.com

Roma, insulti e minacce sotto casa di Zaniolo: arriva la Polizia Siamo la Roma

Mentre in campo la Roma ha dimostrato di essere viva nella tana del Maradona, la dirigenza giallorossa ha chiuso a sorpresa un colpo in difesa. Si tratta di Diego Llorente, difensore spagnolo che arri ...Accostato anche alla Juventus in sede di calciomercato, Rick Karsdorp, terzino destro olandese classe 1995, potrebbe restare in giallorosso. Come riportato dal "Corriere dello Sport", ...