Roland Garros 2023 | la resa dei conti tra Nadal e Djokovic? In palio il record assoluto di vittorie negli Slam

(Di lunedì 30 gennaio 2023) L’Australian Open si è concluso con lo scenario più scontato, ma più plausibile. Il primodella stagione torna nelle mani di Novak, che batte in tre set Stefanos Tsitsipas e dimostrandosi ancora una volta ingiocabile per tutto il panorama mondiale. Il serbo torna numero 1 al mondo e colleziona il suo Major numero 22, raggiungendo Rafanella speciale classifica. E ora ildiventa il teatro della storia. Numeri assurdi, quelli dei due fenomeni di questo sport. Quando i Fab Three, anzi Fab Four aggiungendo anche Andy Murray, erano nel pieno delle loro forze si scommetteva su chi sarebbe arrivato almeno vicino a quota venti, adesso abbiamo tre giocatori che hanno toccato o superato questa quota. E con Roger Federer ormai in pensione, questose lo ...

Il fenomeno serbo ha vinto a Melbourne battendo in finale Tsitsipas ed eguagliando i 22 Slam di Nadal. L'Australian Open 2023 vinto da Novak Djokovic è stata l'impresa più grande nella carriera del serbo, come ha detto lui stesso a caldo.

