Avevo appena chiuso il pezzo quando ho ricevuto il messaggio di Emanuela, la moglie: Perri è mancato. Eravamo preparati: gli ultimi mesi di vita disono stati un calvario angosciante, puro dolore, che prevedeva un solo finale. Il peggiore. In questo momento non sono in grado di descrivere cosa Robi rappresentasse per me, dico solo ...... direttore generale di San Marino Rtv, già vicedirettore di Rai1 e direttore di Rai2 • Sono morti pure la nipote di Cesare Pavese, il giornalista, il chitarrista Tom Verlaine, il ...

Morto Roberto Perrone, giornalista e scrittore: aveva 65 anni Corriere della Sera

Addio al giornalista Roberto Perrone, da anni firma della Gazzetta. Aveva 65 anni Gazzetta di Parma

Roberto Perrone era unico Corriere dello Sport

Lutto nel mondo del giornalismo italiano: a 65 anni è scomparso Roberto Perrone TUTTO mercato WEB

E' morto a 65 anni il giornalista e scrittore Roberto Perrone Tutto Juve

Il giornalista Roberto Perrone, originario di Rapallo, è deceduto a 65 anni per una malattia Genova – Lutto nel mondo del giornalismo. È morto a 65 anni a Milano Roberto Perrone, storica firma del Cor ...Lutto nel mondo del giornalismo: è scomparso, a 65 anni, Roberto Perrone. Giornalista italiano, è stato firma di giornali ...