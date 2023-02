Roberto Perrone ci mancherà Gli abbiamo voluto bene

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Si è spento domenica sera dopo una breve malattia a soli 65 anni,, giornalista e scrittore che i lettori de il Foglio e del Foglio Sportivo hanno potuto leggere negli ultimi anni.sapeva insegnare senza salire in cattedra. Bastava leggerlo per imparare qualcosa. Raccontava lo sport con ironia, leggerezza e soprattutto competenza. Si divertiva a fare altrettanto con la cucina di cui ha cominciato a occuparsi prima che diventasse una moda e tutti si sentissero MasterChef. Ma non gli bastava. Perché nel lavoro era un po’ come a tavola. Non si fermava mai. E così agli articoli per quotidiani, settimanali e blog, aveva aggiunto tanti libri di qualità. Dieci per la precisione, senza contare l’autobiografia scritta per Gigi Buffon, uno dei campioni che ha più amato fin dai tempi del Parma. Da Zamora a Un Odore di ...