Risolvere l' errore Non hai l' autorizzazione per salvare in questa posizione

Leggi su navigaweb

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Se Windows visualizza l'"Non hai l'perin" non potremoi file nelle cartelle desiderate, in particolare se stiamo provando aun allegato di posta elettronica o un progetto con un'app professionale come AutoCAD o Photoshop. Le cause di questosono varie: si va dalla mancanza diper accedere alla cartella fino a problemi di compatibilità con programmi che hanno accesso esclusivo alla cartella, senza dimenticare eventuali problemi con i permessi assegnati all'account Windows in uso. Nella guida che segue vi mostreremo comequestoripristinando l'accesso alle cartelle personali o alle cartelle di sistema ...