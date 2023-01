Rider investito a Piazza Re di Roma | il sangue resta sull’asfalto | residenti infuriati

Non un attimo di esitazione. Ieri la vita e il traffico in piazza Re di Roma sono ripartiti come nulla fosse. Come se a terra non fosse ancora tracciata la sagoma in gesso delsabato sera da un pullman Terravision. Come se in strada non fosse ancora ben visibile una grossa chiazza di sangue. Abbonati per leggere anche Leggi anche Incidente sulla Nomentana, "...Un altromorto mentre lavorava. L'ennesima vittima della strada, in un sabato sera di lavoro sulle due ruote, è un fattorino che, l'altro ieri notte in piazza Re di Roma, è statoda un bus ...

Roma, rider 23enne muore investito da un bus-navetta: mistero sulla dinamica, si indaga per omicidio stradale Virgilio Notizie

Rider 23enne travolto e ucciso da un bus a piazza Re di Roma RaiNews

Rider muore investito da bus-navetta a San Giovanni. I testimoni: "E' caduto a terra prima dell'impatto" Repubblica Roma

Roma, ennesimo rider investito e ucciso. Allarme sicurezza, ira dei sindacati Il Tempo

Incidente a piazza Re di Roma: rider muore investito da un pullman QUOTIDIANO NAZIONALE

Due giorni fa l’incidente mortale nel quale un rider di soli 23 anni è stato investito da un autobus privato che collega la stazione Termini all’aeroporto di Ciampino. E in piazza dei Re di Roma ...Un altro rider morto mentre lavorava. L’ennesima vittima della strada, in un sabato sera di lavoro sulle due ruote, è un fattorino che, ...