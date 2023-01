Riconoscete questo bimbo? È uno degli attori più amati di “Un posto al sole”

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Quest’anno saranno 27 anni da quel giorno in cui, Unal, è andato in onda per la prima volta su Rai Tre in pieno pomeriggio. Era il 1996 e gliche presero parte anuovo progetto, non avrebbero mai immaginato che sarebbero rimasti per così tanto tempo a Palazzo Palladini. Il … L'articolo proviene da Velvet Gossip.