Rettore | «Kobra fu spinta da Radio Vaticana | ai sacerdoti stranieri piaceva la mia musica»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 30 gennaio 2023) La Verità intervista Donatella. Racconta il suo rapporto con la fama, le delusioni, gli attacchi subiti, ma anche i trionfi. «La fama non ti sfama. Oggi le direi anzi che porta soprattutto tante scocciature. Non posso farmi una benedetta passeggiata o la spesa senza venire riconosciuta e senza che qualcuno mi chieda un malefico selfie». L’ha sempre vissuta così?: «Il successo ti stritola. E io, lo ammetto, non sono la donna forte che sembro. Il momento più bello è quando vedi le prime luci che si accendono all’orizzonte. Quando la fama arriva, però, ti chiede poi il conto. Alcune scelte, nella mia storia, le ho sbagliate di brutto, perché mancavo di una guida. Ma dagli errori si impara. Serve perdersi, a volte, per ritrovarsi». Laracconta che il vero inizio della sua carriera è stato quando aveva 3 anni. «A tre ...