Report inchioda Soumahoro | “Mancano centinaia di migliaia di euro dalla sua raccolta fondi”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 30 gennaio 2023) La puntata diandrà in onda questa sera, ma dalle prime anticipazioni sono davvero pesanti e imbarazzanti le nuove accuse contro il deputato Aboubakarsulla gestione deiraccoltisua Lega braccianti. Francesco Caruso, ex no global, accusa: “almeno 100mila” Dopo il partito di Fratoianni e Bonelli, che ha ormai scaricato il compagno, arrivano quindi nuove accuse su Raitre, dal programma di Sigfrido Ranucci. Non certo una trasmissione di destra. LEGGI ANCHE Inchiesta coop Karibu: Boldrini premiò la suocera dicome imprenditrice dell'anno La Procura di Latina apre un fascicolo sulla suocera di: è indagata per malversazione Gli inviati di ...