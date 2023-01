Renault-Nissan | la svolta Trovato l’accordo per riequilibrare la storica Alleanza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 gennaio 2023) La tanto attesanei rapporti di forza all’interno del sodaliziosembra essere arrivata. In un comunicato, il gruppo francese ha fatto sapere che l’(datata 1999, periodo in cuiattraversava un difficile crisi finanziaria) verrà ridisegnata in base a un criterio di maggiore eguaglianza, come da tempo richiesto dalla componente giapponese. In particolare,fa sapere che i due partner manterranno una partecipazione azionaria incrociata del 15%, “con un obbligo di lock-up e di standstill. Entrambi potrebbero esercitare liberamente i diritti di voto connessi alla loro partecipazione diretta del 15%, con un tetto massimo del 15%”, si legge nel comunicato. A proposito dei diritti di voto non paritetici finora (li aveva ma ...