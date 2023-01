Regionali Lazio | i candidati si impegnino a modificare la legge che demolisce i villini

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Villa Paolina di Mallinckrodt è ancora lì affacciata su una piazzetta storica di Roma, in un quartiere die piccole palazzine novecentesche. Si è salvata dalla demolizione che avrebbe dovuto far posto a un palazzo moderno di 8 piani, con un intervento richiesto prima grazie al “Piano casa” regionale del centrodestra di Renata Polverini prorogato per quasi 3 anni dal centrosinistra di Nicola Zingaretti, poi in base a un articolo dellaregionale della rigenerazione urbana del luglio 2017 – sempre del centrosinistra – che è a tutti gli effetti un “piano casa” incistato nella, che ne ripropone gli stessi effetti devastanti. “Rigenerazione urbana” è diventato un termine alla moda che evoca scenari di tristi palazzoni e zone degradate che possono rinascere per migliorare la vista e la qualità della vita degli abitanti, ma ...