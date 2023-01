Reazioni avverse | il confronto fuorviante tra due vaccini ritirati e quelli anti Covid

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Circola su Facebook lo screen di un tweet attribuito ad Alessandro Meluzzi, dove mette alein rapporto alle inoculazioni per tre: influenza suina; Rota virus e-19. Rispetto ai primi due rifiutati per le, icontro il nuovo Coronavirus sarebbero stati invece approvati, nonostante nel 2020 risultassero avere lo spaventoso rapporto di una reazione avversa grave ogni 173 inoculazioni. Insomma, un disastro che dovrebbe contraddire quanto accertato dalle principali Agenzie sanitarie, ovvero che i rischi della vaccinazionesiano di gran lunga inferiori ai benefici e ai rischi a cui si incorrerebbe esponendosi al contagio senza protezione. Infatti ...

Tutto esaurito alla proiezione del film denuncia Ha ottenuto il tutto esaurito, ieri, a Sanremo, la proiezione del documentario "Invisibili" che denuncia le reazioni avverse da vaccino covid19. Un lavoro temuto e censurato dal mainstream, con la regia di Paolo Cassina e Alessandro Amori , musiche di Nicola Bottos , produzione Playmastermovie. L'evento, ...

Nell’ultimo periodo, in seguito ad alcuni episodi di malori improvvisi sulla pubblica via a Trieste, si è riacceso sui social il dibattito tra detrattori e sostenitori del vaccino anti Covid, dove i p ...Piena la sala del cinema Palmaria al Canaletto per la proiezione del documentario di Paolo Cassina. Chiamati a partecipare tutti i sindaci, i vertici dell’Asl e degli Ordini medici. Ma nessuno ha risp ...