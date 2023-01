Real Betis-Barcellona mercoledì 01 febbraio 2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici Blaugrana nell’inferno del Benito Villamarin

Leggi su infobetting

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Nella giornata numero 17 di Liga ci sono ancora due caselle da riempire: riguardano le sfide tra le squadre che partecipavano alla Supercopa, andata in scena un paio di settimane fa col formato della Final Four. Così, dopo essersi scontrate in Arabia Saudita,incroceranno di nuovo i loro cammini per una splendida InfoBetting: Scommesse Sportive e