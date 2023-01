Neldi oggi alle spalle del serbo c'è l'ex numero 1 Carlos Alcaraz, terzo il greco Stefanos Tsitsipas. Il migliore degli italiani resta Jannik Sinner al 17esimo posto, dopo i problemi ...Per l'ormai 30enne Coria è il quinto Challenger in bacheca mentre il kazako si consola con il nuovo bestal n.129, secondo miglior giocatore del suo paese dopo Alexander Bublik. Il ...

Ranking ATP (30 gennaio 2023): Novak Djokovic torna al comando, Jannik Sinner il miglior italiano OA Sport

Classifica ATP: Djokovic, salto record per il n.1. Best ranking Musetti SuperTennis

Ranking Atp, 30 gennaio 2023: Djokovic torna al numero 1, Sinner è il miglior italiano Today.it

Djokovic vince la finale degli Australian Open per la decima volta: torna il numero uno Corriere della Sera

Tennis, classifica Atp: Djokovic è il numero 1, salto record Agenzia ANSA

Novak Djokovic si apre come un libro in tantissime lingue, imperversa nelle conferenze stampa e quindi sappiamo tutto sul nuovo (si fa per dire) numero 1 del mondo. Qui segnaliamo alcune curiosità, al ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...