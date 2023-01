Rania di Giordania | la rara dedica social | “Grata di camminare al tuo fianco”

Leggi su dilei

(Di lunedì 30 gennaio 2023)diha deciso di lasciarsi andare non a una, ma ben due dedichein queste ore per altrettanti compleanni davvero importanti. La Regina, attivissima su Instagram, ha affidato alla piattaforma i suoi auguri per il marito, Re Abd Allah II, e suo figlio minore Hashem, che spegne 18 candeline. Parole dolci e d’amore, non inusuali per, ma che ci raccontano un lato privato bellissimo, l’amore per la sua famiglia. La dolcedidi: “per la tua presenza” I compleanni ormai sonoanche per i Reali di tutto il mondo. E non è Kate Middleton la sola a postare scatti dei suoi figli in queste occasioni.diha pubblicato un doppio post, per ...