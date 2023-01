Raid in Iran Le mosse di Usa e Israele | il fattore Russia

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Un attacco aereo ha centrato, durante la notte appena trascorsa, un convoglio di autocarri probabilmente collegati alle milizie sciite guidate dai Pasdaran. I mezzi viaggiavano lungo il confine tra Siria e Iraq, nei pressi del villaggio siriano di Al Bukamal, nel governatorato di Deir Ezzor, a due passi dal territorio iracheno – tanto che da Al Qaim, città speculare in Iraq, alcuni testimoni hanno raccontato di credere che il bombardamento stesse avvenendo nella loro cittadina. Per il momento non c’è un autore ufficiale del, e forse mai ci sarà. Tuttavia quella zona è stata varie volte bersagliata da velivoli israeliani e americani. Washington, che in altre occasioni ha comunicato certi tipi di azioni, ha fatto sapere di non essere coinvolto. Gli autocarri spesso sono carichi di armi che i Pasdaran forniscono ai loro proxy regionali usando lo schermo del ...

... l'assenza di rivendicazioni di certi attacchi e l'alta tensione che si respira income in ... L'obiettivo delera un impianto per la produzione di armi del ministero della Difesa iraniano....a seguito delin Cisgiordania. Le accresciute tensioni israelo - palestinesi complicano l'agenda di Blinken, che prevede anche colloqui sulla guerra in Ucraina, sulla crisi siriane e sull', ...

