(Di lunedì 30 gennaio 2023) L’ad Carloresterebbe ad della Rai. In questi minuti nel Cda sta per votare ilRai 2023 e l’ad ottenere una fiducia grazie all’deldi governo. I membri del Cda di Forza Italia (Simona Agnes) e di Lega (Igor De Biasio) si starebbero per astenere dal voto. Questo è l’orientamento. Voteranno in maniera contraria i membri di M5s (Alessandro di Majo) e Riccardo Laganà (quota Rai). In pratica solo 3 voti su sette a favore deldi cui due, quello dell’ad e della presidente Rai, Marinella Soldi, rappresenterebbero la continuità con Mario Draghi (sono stati nominati entrambi dall’ex premier) e il terzo è il voto dell’opposizione. Il governo di fatto decide con questa mossa di rimandare il dossier Rai

...anche durante le battute finali del confronto a tre andato in onda durante il format tv di3 '... a quanto possa rivelarsi deleterio per il centrosinistra l'insistenzavoto disgiunto. Alle ...Ryabkov ha poi dichiarato che "è possibile" che il trattato New Startcontrollo delle armi nucleari tra Usa e Russia possa finire nel 2026.

Rai, sul budget il centrodestra verso astensione. Fuortes resta ad Il Foglio

Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 340 - Premier di Kiev: abbiamo obiettivo di entrare in Ue entro due anni - Premier di Kiev: abbiamo obiettivo di entrare in Ue entro due anni RaiNews

Parte in Alto Adige il test sul PID dinamico: Rai 3 presto in HD DDay.it

Cosa fare se non si vedono i canali Rai su digitale terrestre a Gennaio 2023 Everyeye Tech

Ritorna dall’1 febbraio la serie Rai “Mare fuori”. I protagonisti canteranno la celebre “O’ mar for'” a Sanremo 2023 All Music Italia

In Cda il voto decisivo sul budget, che avrebbe portato alla sfiducia dell'ad Rai, si starebbe per risolvere con una mancata decisione. L'orientamento del centrodestra è non partecipare al voto L’ad ...Amadeus, Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Egonu, Chiara Francini e Gianni Morandi: tutto quello che c'è da sapere sui padroni di casa di Sanremo 2023.