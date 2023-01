Race of Champions 2023 - Ghiaccio e traversi | emozioni senza fine

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Non avrà l'allure di una 24 Ore di Le Mans o l'importanza di una gara di Formula 1, ma laofè veramente qualcosa di unico. A partire dal parterre dei piloti che la corrono: Sebastian Vettel, Mika Häkkinen, Sébastien Loeb o Tom Kristensen, solo per citarne alcuni. Una sfida tra nazioni, per eleggere il Campione dei Campioni in una serie di testa a testa con la stessa vettura per entrambi i piloti. Ergo niente scuse dopo il traguardo. Magica la location: una pista sul manto ghiacciato del mare di Pite Havsbad, in Lapponia, a un centinaio di chilometri dal Circolo polare Artico. Per una golden hour infinita: a queste latitudini, infatti, dalle 9 alle 15 si vive un eterno tramonto che illumina e lascia impresso negli occhi e nei ricordi idi questi mostri sacri delle competizioni. Concept vincente. La RoC nasce 35 ...