Rabiot | addio ad un passo | la Juventus ha già il nome sostituto

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il futuro disembra essere lontano da Torino; in casa di, laha scelto il. Ecco di chi si tratta. In questa stagione, laha finalmente avuto un contributo importante a livello realizzativo da; il francese, dopo essere stato ad undall’nel corso dell’ultima estate, è rimasto alla corte di Allegri confermando di essere uno dei giocatori più importanti nella rosa bianconera. La sua importanza è dettata dal fatto che può essere impiegato in diversi ruoli, mezzala di centrocampo o esterno nel 3-5-2 con compiti di maggior copertura. Un giocatore indispensabile per gli equilibri dellae che sarà determinante da qui a fine stagione. AnsafotoQuello che preoccupa è il contratto ...