Quei chip “nucleari” con cui la Cina aggirava l’embargo

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Ad accompagnare la decisione del presidente Joe Biden di limitare l’export di materiale tecnologico alla, c’è una notizia del Wall Street Journal. Da un’esclusiva del quotidiano statunitense, è emerso infatti che la China Academy of Engineering Physics (Caep), il principale istituto di ricerca sul nucleare cinese, sotto sanzioni americane dal 1997 per via delle sue attività sull’atomica, abbia acquisito dal 2020 microavanzati prodotti negli Stati Uniti, come Intel e Nvidia. Lo avrebbe fatto più di dieci volte, stando ai documenti visti dal Wsj, confermando i timori di Washington su come il suo know-how possa finire nelle mani delle persone sbagliate, per obiettivi decisamente preoccupanti. Molti microerano di dimensione tra i 7 e i 14 nanometri, che sono difficili da riprodurre su larga scala per gli scienziati cinesi. ...