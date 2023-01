Quarti di finale Coppa Italia 2022 23 | le designazioni arbitrali

(Di lunedì 30 gennaio 2023) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per idi/23 in programma tra martedì 31 gennaio e giovedì 2 febbraio 2023.DI/23: GLI ARBITRI DESIGNATI INTER-ATALANTA: martedi 31/01

E' Maresca di Napoli l'arbitro designato per Juventus - Lazio, sfida deididi Coppa Italia in programma giovedì all'Allianz Stadium. Lo rende noto ,l'Aia. Il primo confronto deidi, quello di domani tra Inter e Atalanta, sarà diretto da Chiffi ...Per ididi Coppa Italia Inter Atalanta, i tifosi nerazzurri saranno fortemente presenti in massa nel settore ospiti A 24 ore dalla partita Inter Atalanta di Coppa Italia, l'entusiasmo orobico ...

Coppa Italia: il tabellone dei quarti di finale e dove vedere le partite ... Trend-online.com

Coppa Italia, dove vedere il programma dei quarti di finale in tv e ... Calcio e Finanza

I quarti di finale di Coppa Italia su Mediaset Tv Sorrisi e Canzoni

COPPA ITALIA FRECCIAROSSA - Designazioni Quarti di Finale ... A.I.A - Associazione Italiana Arbitri

Coppa Italia, il tabellone dei quarti di finale: accoppiamenti e date Corriere dello Sport

Fiorentina-Torino è il match valido per la Coppa Italia: info sulle probabili formazioni e su dove vedere la partita in TV e in streaming.Scopri le designazioni arbitrali valide per i quarti di finale di Coppa Italia 2022/23 in tra martedì 31 gennaio e giovedì 2 febbraio ...