Quanto guadagna Osimhen | cifre irreali per il capocannoniere della serie A

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Uomoprovvidenza per il Napoli che tuttavia costa carissimo a Aurelio De Laurenti, ecco leassurde del nigeriano PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Un picco esagerato quello dello stipendio di Victorse pensiamo soprattutto al monte ingaggi totale dei partenopei. Secondo un analisi di Milano e Finanza, infatti, l’esborso totale Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.