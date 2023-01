“Quando arriva McKinsey” | il libro che racconta le ombre della “più prestigiosa società di consulenza al mondo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 gennaio 2023) A torto o a ragioneè considerata ladipiùal. Qualche anno passato nei suoi uffici apre spesso le porte a prestigiose carriere manageriali, anche grazie alla vasta e potente rete di networking che mantiene saldi i legami tra dipendenti ed ex. Sono molti i capi d’azienda che amano ricordare il loro trascorso nel gruppo statunitense. Tra quelli italiani, l’attuale amministratore delegato di Leonardo ed ex numero uno di Unicredit Alessandro Profumo, l’ex amministratore delegato di Intesa Sanpaolo ed ex ministro dello Sviluppo economico Corrado Passera o Vittorio Colao, ministro per la Transizione digitale nel governo Draghi ed ex capo di Vodafone. Come per tutte ledi, il lavoro di ...