Quale Metaverso d’Egitto! Per lo spot | i creator di Zuckerberg meriterebbero il licenziamento

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Da quattro mesi continua a circolare lotone di Markper promuovere la realtà virtuale di Meta e le sue straordinarie potenzialità anche per la didattica. E da quattro mesi continua a veicolare impunemente una castroneria che rischia di fare storia. Nel video, tra le altre cose, si vede infatti un gruppo di liceali che entra nele si ritrova nell’antica Roma mentre lo speaker commenta con orgoglio: “Questi studenti non si trovano realmente nel 32 avanti Cristo, ma potranno osservare Marco Antonio mentre dibatte nell’antica Roma”. Un momento, fermi tutti! Ma nel 32 a.C. il Senato romano dichiarò guerra a Cleopatra e Antonio si spostò con la regina a Patrasso dall’Egitto dove risiedeva da anni per stabilire il suo quartiere generale e prepararsi ad affrontare la flotta di Ottaviano. Basta sfogliare Plutarco, ...

i bambini e gli adolescenti spendono sempre più tempo e denaro nel mondo online tridimensionale free - to - play , un cosiddetto

