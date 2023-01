Pugilato | 13 Azzurri al Trofeo Internazionale Mohammed VI

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Roma – Sono 6 glie 7 le Azzurre convocati per prendere parte alla 6° edizione delVI di, in programma Marrakech (Marocco) dal 31 gennaio al 12 febbraio. Un torneo, rientrante nella Golden Belt Series della IBA, e a cui parteciperanno circa 254 pugili provenienti da 33 nazioni, molto importante perchè sarà il primo test per i nostri e le nostre portacolori in vista sia dei Mondiali (Femminili in India a marzo; Maschili in Uzbekistan a maggio) sia dei Giochi Europei del prossimo giugno in Polonia, nei quali ci saranno in palio i primi pass olimpici. Kermesse che assegnerà anche i seguenti premi in denaro: 4000 dollari per l’oro; 2000 dollari per l’argento; 1000 dollari per il bronzo. ELITE MASCHILE 1 57 IOZIA FRANCESCO SC EAGLE 2 71 CAVALLARO ...