Psg-Ziyech | i parigini a colloquio con il Chelsea per l’esterno

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il Paris Saint Germain potrebbe piazzare il colpo sul gong della fine della mercato, la società è al lavoro per portarein Francia Il Paris Saint Germain potrebbe piazzare il colpo sul gong della fine della mercato, la società è al lavoro per portarein Francia. Secondo quanto riportato da L’Equipe, ci sarebbero contatti continui tra i due club ancora non si è trovato l’accordo ma la trattativa potrebbe proseguire. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Intantosta per passare almentre per Tadic ci sarebbero problemi di tesseramento. Ma la Roma potrebbe anche cedere Zaniolo senza reinvestire subito sul mercato tenendo l'eventuale entrata ...Il Paris Saint Germain sarebbe interessato ad Hakim. A riportarlo sono i francesi de 'L'Equipe', secondo cui il club parigino avrebbe puntato il fantasista marocchino, fin qui poco utilizzato dal Chelsea in questa stagione. Sulle sue tracce, ...

Altro che Milan e Roma, il PSG si fionda su Ziyech Calciomercato.com

L'Equipe - Psg su Hakim Ziyech per sostituire Sarabia Milan News

Niente Roma Ziyech può andare al PSG Voce Giallo Rossa

Mercato Roma, dalla Francia: il Psg è interessato a Ziyech ForzaRoma.info

L'Équipe - PSG, tentativo per Ziyech: il suo arrivo in prestito non esclude l'acquisto di Skriniar Fcinternews.it

Svolta in arrivo per quanto riguarda il futuro del trequartista Ziyech. Sta lasciando il Chelsea in questo mercato, ecco dove andrà ...Hakim Ziyech è molto vicino al Paris Saint Germain. L’esterno del Chelsea, accostato in passato anche alla nostra Serie A, potrebbe presto lasciare Londra. Niente Milan, né Roma nel futuro del marocch ...