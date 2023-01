PSG | Keylor Navas ad un passo dalla Premier

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il Nottingham Forest è ad unfirma di, 36enne portiere in uscita dal PSG. Lo riporta Football Insider.

Commenta per primoNavas, chiuso alda Donnarumma, è a un passo dal Nottingham Forrest. Il portiere costaricense si trasferirà con la formula del prestito con diritto di riscatto.Navas non è mai stato così vicino a lasciare il Paris Saint - Germain. Il portiere della ... riporta L'Equipe, preferirebbe restare in Europa; adesso serve l'accordo tra i club, con ilche ...

Il Nottingham Forest pensa a Keylor Navas: il PSG riflette sul prestito numero-diez.com

Keylor Navas rompe gli indugi e accetta l'offerta del Nottingham Forest. Che farà il PSG TUTTO mercato WEB

PSG, Navas sempre più vicino al Nottingham Forest Sportitalia

Il Nottingham Forest fa sul serio per Keylor Navas: il PSG chiede 5 milioni per liberarlo TUTTO mercato WEB

Navas gioca al posto di Donnarumma. Ma il Psg vuole ... IlNapolista

Calciomercato Napoli, un big è ai saluti con la squadra: la trattativa che lo prterà in un altro campionato è ormai a un passo dalla chiusura.Keylor Navas, chiuso al Psg da Donnarumma, è a un passo dal Nottingham Forrest. Il portiere costaricense si trasferirà con la formula del prestito con diritto di riscatto.