PS Plus | leak dei giochi di febbraio 2023 inclusi con l’abbonamento

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Come con un malanno di stagione, ecco che il naso di PSperde: ecco idi, secondo unavvenuto su Twitter Ormai l’andazzo lo conoscete a menadito anche voi: se Nintendo, con tutta la sua segretezza, non è esente dae rumor, cosa potrà mai fare PSnei confronti deiin uscita a? La risposta la potete intuire nelle righe a seguire. Naturalmente, i “fantastici quattro” aggiunti al catalogo vanno prima catalogati a dovere. Si tratta dell’offerta per il rango Essential, e come impone la tradizione il quartetto andrà a sostituire gli altrettantipresenti nell’attuale libreria. La nostra fonte, in questo caso, è un tweet di un collaboratore ...