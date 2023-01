Provvedimenti in arrivo al GF Vip 7? Accordo per i preferiti

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 30 gennaio 2023) La scelta deirappresenta un momento molto importante per il Grande Fratello Vip 7. I concorrenti selezionati, infatti, avranno il vantaggio di essere immuni durante le nomination settimanali. Questo processo dovrebbe avvenire in separata sede, senza accorti tra i protagonisti del reality show. In realtà, sembra che le cose non stiano proprio così. Nelle ultime ore, infatti, le telecamere hanno ripreso una scena decisamente singolare: Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Nicole Murgia si stavano accordando sulle decisioni da prendere, ricorrendo addirittura al pari e dispari: “Facciamo così“. Questa mossa, che non è sfuggita agli occhi attenti degli spettatori, ovviamente, viola il regolamento del gioco. Molti utenti si stanno chiedendo se, questa volta, la produzione deciderà di prendere severi. Non è la prima volta che ...