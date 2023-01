Proteste anarchici | Giannini | “Fenomeno seguito con massima attenzione”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 30 gennaio 2023) (Adnkronos) – “È uncon grandesu tutto il territorio nazionale”. Lo ha detto il capo della Polizia Lambertoa margine del convegno della sezione Anpi degli appartenenti alla Polizia su resistenza e lotta al nazifascismo, parlando dei disordini di sabato scorso durante la manifestazione deglia Roma in solidarietà con Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis. “È una situazione che andrà analizzata – ha precisato – Queste violenze e questesi stanno ripetendo e la situazione dovrà essere esaminata con la”. “Stiamo facendo indagini per accertare tutte le responsabilità – ha aggiunto – Sono stati già identificate e segnalate all’autorità giudiziaria oltre 40 persone. È in corso la ...