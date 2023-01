Progetto Polis | documenti presso uno sportello unico

Leggi su zon

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Ilfinanziato con 800 milioni di euro e dal valore di 1,2 miliardi di euro è un piano complementare al Pnrr e di Poste italiane. Lo scopo delè quello di realizzare 6.933 uffici postali nei comuni con meno di 15 mila abitanti per poter forniretutti nello stesso ufficio che diversamente sarebbero reperibili in più uffici. Un esempio, gli abitanti del comune di Balme in provincia di Torino sono lontani 65 chilometri dal tribunale, 39 dall’Inps, 12 dai Carabinieri e se volessero ottenere 8 certificati dovrebbero percorrere ben 241 chilometri. Lo scopo delè proprio quello di fornire un serie di servizi gestiti dalla pubblica amministrazioneunufficio. I prossimi 20 comuni dove saranno realizzati gli sportelli ...