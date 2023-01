(Di lunedì 30 gennaio 2023) Primo ottobre 2023. È questa la data prevista per l'entrata in vigore in modo definitivo del nuovo regolamentoper gli agenti dei calciatori, attualmente nella sua fase di transizione. Un ...

Primo ottobre 2023. È questa la data prevista per l'entrata in vigore in modo definitivo del nuovo regolamento Fifa per gli agenti dei calciatori, attualmente nella sua fase di transizione. Un ...Ventunogenerali di Stati a guida repubblicana hanno preso di mira le società di ... L'accusaalle due imprese è di aver usato la loro influenza sui voti per delega e sulle ...

Procuratori in rivolta contro la Fifa: "Sono criminali, li porteremo in tribunale" La Gazzetta dello Sport

Brasile, Jair Bolsonaro sotto inchiesta per incitamento alla rivolta Corriere della Sera

Perù: la rivolta dei diseredati ISPI

Iran, sempre più religiosi legati al regime contro la repressione di piazza: “Punizioni e condanne… Il Fatto Quotidiano

Perù nel caos: continuano le rivolte - Zainet Zainet

Un "pensiero commosso alle famiglie delle vittime, di cui una ancora tragicamente dispersa" dell'alluvione che ha colpito il Senigalliese e il Pesarese nel settembre scorso, è stato rivolto in apertur ...ilmanifesto.it usa solo cookie tecnici, anonimi e necessari, cookie statistici, senza profilazione per il remarketing o per scopi pubblicitari. Se chiudi questo banner acconsenti ai cookie.