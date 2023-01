(Di lunedì 30 gennaio 2023) (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) – Controlli “pilotati” presso aziende amiche,” presso imprese nemiche. E al centro ci sarebbe sempre stato lui, Antonello, l’ex potente presidente degli industriali siciliani. Ne è convinta la Procura di Caltanissetta che ha portato alla sbarra non solo l’ex paladino dell’antimafia, ma anche ufficiali di Carabinieri e Guardia di Finanza, politici. Tutti imputati eccellenti, incluso il Governatore siciliano Renato Schifani. Udienza fiume, oggi, nell’bunker del carcere Malaspina di Caltanissetta, dove l’accusa ha sentito due finanzieri, Salvatore Pirnaci e Antonino Polizzi, che lavoravano nel 2016 nel Nucleo economico finanziario delle Fiamme gialle di Caltanissetta. Imputati anche i vertici di alloraGdf, tra cui il ...

... così come alcune "appendici" aerodinamiche sule sulla coda, tra cui un vistoso spoiler ... Per ottenere questa certificazione, ogni vettura viene sottoposta ad un rigorosodi ...Infatti, avviato ildi elettrificazione, con le vetture ibride, Fiat è passata anche all'... sulla cinque porte, Giugiaro riuscì a conservare l'ossatura delposteriore sfruttando una ...

Processo Montante, in aula le "verifiche anomale" della Gdf Adnkronos

Processo Montante, ennesimo colpo di scena: Marino ritira la costituzione di parte civile Giornale di Sicilia

“Sistema Montante”, la nota di Di Simone: “Smentito caso microspia” Livesicilia.it

Montante, il processo “infinito”: dopo la riunione di due tronconi si rischia spostamento da… Il Fatto Quotidiano

Processi a politici e imprenditori, ma anche a boss e killer: ecco chi andrà alla sbarra a Catania nel 2023 La Sicilia

(Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) – Controlli “pilotati” presso aziende amiche, verifiche “anomale” presso imprese nemiche. E al centro ci sarebbe sempre stato lui, Antonello Montante, l’e ...Maurizio De Lucia, 61 anni, campano, dallo scorso settembre è il procuratore di Palermo. Il magistrato, fin dal primo ...