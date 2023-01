Primavera 1 2022 2023 | la Juventus cala il poker al Vismara | Milan sconfitto 4-2

Leggi su sportface

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Lasupera 4-2 ilalnel match valevole per la sedicesima giornata del campionato di: decisiva la doppietta di Tommaso Mancini e le reti di Kenan Yldiz e Nicolò Turco; vane, invece, quelle messe a referto da Diego Sia e Mattia El Hilali. In virtù di questo successo i bianconeri tornano a vincere dopo sette turni e salgono al quarto posto con 28 punti, mentre i rossoneri restano a ridosso della zona retrocessione a quota 17. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH La formazione ospite si rende protagonista di un eccezionale avvio di partita, tanto da mettere a referto un uno-due devastante che tramortisce gli avversari. Al 7? ci pensa Kenan Yldiz a sbloccare il punteggio con un preciso diagonale in contropiede, mentre due minuti più tardi è Nicolò Turco a ...