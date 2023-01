(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il progetto di, che prevede la creazione di uno sportello unico in 7mila comuni sotto i 15mila abitanti, "supplisce nelle aree bianche (a fallimento di mercato n.d.r.) alle difficoltà di ...

D'altronde quelli messi in campo daItaliane con il progetto Polis, sottolinea, sono "strumenti per raggiungere massimi livelli di inclusione sociale: questa è la giusta direzione di ...MILANO - Il progetto Polis diitaliane , presentato stamane a Roma con grande enfasi e alla presenza delle massime autorità ... Adolfoe Paolo Zangrillo ) è una realtà. Un progetto ambizioso, ...

Poste, Urso: "Polis contro gap digitale, lo colmeremo con rete a controllo pubblico" Adnkronos

Poste si fa smart. Il progetto Polis a prova di burocrazia Formiche.net

Poste: Urso, Polis supplisce nelle aree bianche al digital divide -2- Borsa Italiana

Presentazione del progetto Polis di Poste Italiane alla Nuvola con il ... Ministero dell'Interno

Poste vara progetto Polis per coesione Paese e contro digital divide Tiscali Notizie

Sono intervenuti i Ministri dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, della Pubblica amministrazione ... gli investimenti complementari al ...Roma, 30 gennaio 2023 – Prende il via Polis, il progetto ideato da Poste Italiane per fare degli Uffici Postali una Casa dei servizi digitali, uno Sportello Unico che renderà semplice e veloce l’acces ...