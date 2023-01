Poste | Mattarella | “Con il progetto Polis si conferma la vocazione di connettere il Paese”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 30 gennaio 2023) ROMA – Standing ovation della platea di circa 5mila sindaci italiani al presidente della Repubblica Sergioquando sale sul palco della presentazione deldia La Nuvola. Il presidente nel suo saluto ha osservato tra l’altro che il“è importante come tappa del processo del Pnrr ma anche come risposta alle esigenze del nostro” perché da’ “la possibilità ai cittadini tramite la sua rete digitale di usufruire di servizi che altrimenti sarebbero difficili” da raggiungere. Citando il film “le notti bianche del postino” di Konchalovsky in cui il portalettere recando ogni giorno la posta sotto il circolo polare artico garantisce il suo collegamento con il mondo,afferma: “Il mondo è cambiato ma la ...