... ora "incurabile", e anche l'ultima stesura aveva destato dubbi nel presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa, che l'aveva per questo rinviata allacostituzionale. Secondo il ......così scivola sempre più in basso in una classifica segnata dal pesante - 15 inflitto dalla... Si terrà in Spagna o inLa squadra di Palladino interrompe una serie di 12 risultati utili ...

Portogallo: Corte costituzionale boccia legge su eutanasia Agenzia ANSA

Balneari, procedura Ue contro il Portogallo. Ora strada ancora più in salita per l’Italia Il Sole 24 ORE

In Portogallo la legge sull’eutanasia è stata di nuovo bloccata Il Post

Specie esotiche invasive e perdita di biodiversità Rinnovabili

Biodiversità: l'Italia tra i sei Stati membri deferiti alla Corte di ... Ruminantia

La Corte costituzionale portoghese ha nuovamente bocciato la legge che intendeva depenalizzare l'eutanasia. La legge era già stata respinta due volte, in precedenza, sia dalla Corte costituzionale, ne ...Due mesi a Lisbona per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione, dopo si potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia ...