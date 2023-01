Polis | lo Sportello unico di Poste per passaporto | carta d’identità | Isee

(Di lunedì 30 gennaio 2023) E’ in arrivo il progettoda 1,12 miliardi di euro, finanziato con 800 milioni attraverso il piano complementare del Pnrr e per il resto da, che prevede di realizzare in 6.933 uffici postali in comuni sotto i 15 mila abitanti unoper i servizi legati alla pubblica amministrazione. I primi apriranno a marzo, i primi tre cantieri sono in fase di completamento a Fara in Sabina (RI), Campagnano di Roma RM) e San Felice Circeo (LT). Nasceranno inoltre 250 sedi per il co-working.: quali servizi saranno erogati Tra i servizi che saranno erogati: la richiesta diidentità elettronica,, certificati di stato civile e anagrafici, autodichiarazioni di smarrimento, denuncia di ...

