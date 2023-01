Plusvalenze Juventus | Paratici intercettato | “Mascherato problemi 3 anni? 6 o 7 | magari 3…”

Leggi su sportface

(Di lunedì 30 gennaio 2023) La Corte d’Appello Federale ha pubblicato le motivazioni che hanno indotto i Giudici a comminare quindici punti di penalizzazione allaper il caso. Trentasei pagine di motivazioni dove emergono fatti nuovi e inediti, come una telefonata tra l’allora Ceo bianconero Fabioed un giornalista. La telefonata, intercettata dalla Procura di Torino, risale al 21 settembre 2021., commentando un intervento di Fabio Cherubini e quasi sfogandosi dell’essere considerato responsabile isolato, risponde: “Sì, ma non è che…se volevi mettere 400 milioni 5-6prima, te li facevo mettere!” E l’interlocutore (giornalista) allora: “Bravo! È quello che ho detto io, per quello ho detto: Scusami, abbi pazienza! gli ho detto Claudio, eh no! Perché io voglio dire non è che ...