(Di lunedì 30 gennaio 2023) "LainB, credo che la penalizzazione di 15 punti sia troppo poco, mandiamola in B, lo dico da uomo di giustizia e non da tifoso". La pensa così l'ex magistrato, avvocato e ...

... avvocato e candidato Premier Antonio, tifoso interista, che oggi, nel corso del programma di Rai Radio 1 'Un giorno da pecora', ha parlato del caso dellein cui è rimasta ...L'ex magistrato e avvocato Antonio, noto tifoso interista, è intervenuto ai microfoni del programma di Rai Radio1 'Un Giorno da Pecora' dicendo la sua sul casoche ha coinvolto la Juventus. Secondo l'ex politico la ...

Plusvalenze: Ingroia, Juve -15 Dovrebbe andare in Serie B Agenzia ANSA

INGROIA su plusvalenze Juventus: "Serve Serie B, 15 punti non ... SPORTFACE.IT

Sentenza plusvalenze Juve, oggi le motivazioni della penalizzazione di 15 punti: la diretta Tuttosport

Caso Italia Sovrana, Ingroia: "Se fossi ancora pm aprirei inchiesta " Entilocali-online

Flop trattativa Stato-mafia, i Pm non si rassegnano e si trasformano in Travaglio Il Riformista

"La Juve Dovrebbe andare in serie B, credo che la penalizzazione di 15 punti sia troppo poco, mandiamola in B, lo dico da uomo di giustizia e non da tifoso". (ANSA) ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...