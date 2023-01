Plusvalenze | De Siervo in soccorso della Juve | «Difficile pensare che sia l’unica responsabile»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 30 gennaio 2023) La Lega Serie A inntus sulla questione. A Gr Parlamento ha parlato Luigi DeadLega Serie A: «Sarei cauto, quello che è successo ha lasciato tutti perplessi per la tempistica che ha creato un imbarazzo. Ma soprattutto bisogna muoversi su regole certe, in questo momento per molte squadre non sembra ci siano regole violate. Questa asimmetria in Italia e in Europa dovremo capirla meglio. Aspettiamo le motivazioni e siamo tutti molto interessati a capire. Mi auguro che la questione poi alla fine si risolva per il meglio. Èche lantus siain un sistema diche in realtà è diffuso non ...