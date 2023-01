Plusvalenze | Chiacchio | “Napoli estraneo alla vicenda | rischia solo in un caso”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Per il, Eduardoritiene che ilin unLa Corte d’Appello ha pubblicato le motivazioni della penalizzazione di quindici punti inflittaJuventus. Questo è ciò che si legge: “È indiscutibile che il quadro fattuale determinato ddocumentazione trasmessa dProcura della Repubblica di TorinoProcura federale, e da questa riversata a sostegno della revocazione, non era conosciuto dCorte federale al momento della decisione revocata e, ove conosciuto, avrebbe determinato per certo una diversa decisione. Esattamente secondo quanto previsto ...