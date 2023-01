- San Francisco 49ers 31 - 7 Partita che si decide già al pronti - via con il sack di Haason Reddick che forza un fumble e causa l'infortunio a Brock Purdy. Che non sarà più in ...A Glendale, Arizona, saranno i Kansas City Chiefs e ia contendersi il Vince Lombardi Trophy domenica 12 febbraio 2023 (quando in Italia saranno le 00:30 di lunedì 13). Ci ...

Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs giocheranno il Super Bowl, la finale della NFL Il Post

Super Bowl: sarà Philadelphia contro Kansas City La Gazzetta dello Sport

Nfl, Superbowl: la finale sarà tra i Philadelphia Eagles e i Kansas city Chiefs Corriere dello Sport

NFL, Play-offs 2023: il 57° Super Bowl sarà tra Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs OA Sport

Championship 2022: Preview Philadelphia Eagles vs San Francisco 49ers Huddle Magazine

La finale si disputerà allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona. È la terza volta che il Super Bowl si disputerà in questo stadio dopo il Super Bowl XLII ed il Super Bowl XLIX.ha visto la vitto ...Il calendario, il programma, l'orario e la diretta tv relativa al Super Bowl LVII che conclude la stagione NFL 2022/2023.