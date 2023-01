Phil Collins | Mr Nice Guy!

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Compie oggi gli anni! La sua carriera musicale ha avuto inizio alla fine degli anni ’60 come batterista e seconda voce della band Flaming Youth, successivamente il grande successo come batterista dei Genesis. In seguito all’abbandono della band di Peter Gabriel, ne diventa cantante solista nel 1975. Agli inizi degli anni ottanta,intraprende la carriera solista dando vita a una serie di album di successo. Dai Genesis a Face Value Photo credit Frank MicelottaNel 1970risponde ad un annuncio su Melody Maker. Fa così l’audizione per entrare a far parte dei Genesis, che avevano già cambiato tre batteristi nel giro di due album. Recatosi in anticipo sul luogo del provino, a casa dei genitori di Peter Gabriel, in attesa del suo turno si immerge nella piscina in giardino ed ascolta i pezzi ...

Secondo una voce incontrollata di quelle che non si sa come nascono (il rock ne è pieno) ma che prendono velocemente piede diffondendosi a macchia d'olio, la canzone di"In the Air Tonight" parlerebbe di un tentato omicidio. In una intervista concessa al magazine Uncut nel 2016, il musicista inglese del suo primo singolo solista pubblicato nel 1981 ...E' un musicians' musician con amici altolocati comeed Eric Clapton, ma resterà a vita un magnifico perdente. "Ain't no saint", il cofanetto che la Universal gli ha cucito addosso ...

