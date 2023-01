Perù | la maggioranza dei cittadini vuole le elezioni nel 2023

... Ayacucho (15 dicembre) e Juliaca (9 gennaio) che hanno causato ladelle vittime. Un ...si sta quindi confermando come uno dei più sanguinari e criminali governi della storia del, con ...Il Congreso dedichiara persona non grata Evo Morales Il Parlamento peruviano ha approvato ieri la mozione a, con 74 voti favorevoli, 40 contrari e 4 astenuti. Morales è persona non ...

Perù: rimpasto di governo per placare le proteste Euronews Italiano

Perù: Dina Boluarte è la prima Presidente La Svolta

Perù. Elezioni amministrative: il partito Perù Libre del presidente ... Notizie Geopolitiche

Per la maggioranza dei peruviani l'impeachment del premier è un ... LifeGate