Perché Ignazio La Russa è un pericolo per Giorgia Meloni

(Di lunedì 30 gennaio 2023), per i noti precedenti politici, ha superato con qualche critica uno dei suoi primi esami da capo del governo: il Giorno della Memoria che ogni anno, il 27 gennaio, commemora in tutto il mondo le vittime dell'Olocausto. I...

L'Italia per ora non andrà a catafascio,Giorgia Meloni è troppo in gamba e poi tutti noi, ... Quando ho annunciato l'acquisto mi ha telefonato il presidente del Senato,La Russa, per ...Bisogna lavorare tutti insieme, con lealtà, nel rispetto delle differenzeil Paese ha ... un passo avanti per l'innovazione", ha sintetizzato il presidente del Senato,La Russa.

Perché La Russa è un pericolo per Giorgia Meloni Today.it

Giorno della Memoria, Ignazio La Russa alla corsa "Run for Mem": "Noi qui contro antisemitismo e antisionismo" La Repubblica

Giornata della Memoria, La Russa non incontra Sami Modiano: peccato fosse suo dovere Il Fatto Quotidiano

Il Senato commemora la Shoah. La Russa: "Ogni giorno dell'anno sia il giorno della memoria" RaiNews