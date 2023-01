Per Mps non ci sarà un solo cavaliere bianco

Leggi su formiche

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Se nonuna vera accelerazione,certamente un colpetto di pedale. Per il Monte dei Paschi di Siena si è aperta ormai da settimane la fase due, all’indomani della sofferta (e, fino a un certo momento, non scontata) ricapitalizzazione da 2,5 miliardi, frutto del raccordo tra il Tesoro azionista al 64%, le fondazioni bancarie e qualche anchor investor, uno su tutti, la francese Axa. Adesso è tempo di capire come e quando lo Stato metterà in pratica quel disimpegno ordinato più volte caldeggiato sia dal premier Giorgia Meloni, sia dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Un dossier passato anche in altre mani, quelle di Riccardo Barbieri Hermitte, nuovo direttore generale del Mef e successore di Alessandro Rivera, l’uomo che nel novembre del 2021 provò a dare la banca più antica del mondo in sposa a Unicredit. Il resto è storia, le ...