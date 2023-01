Pensioni | finalmente la procedura per recuperare i contributi “ottimo e giusto”

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Se non si riesce a raggiungere la quotava necessaria per poter arrivare alla pensione, l’INPS può ridarci indietro i soldi? Per fortuna oggi esistono delle procedure che permettono di farlo. Anche se non si hanno abbastanzaper la pensione, si possono almeno avere indietro i soldi. come farsi dare indietro iilovetrading.itL’INPS ha regole estremamente chiare e strette per quanto riguarda la restituzione dei. La possibilità di riavere indietro iversati all’INPS in vista della pensione, anche nel caso in cui non si raggiunga la quota prevista, non è neanche contemplata dall’ente previdenziale. Il meccanismo funziona in modo univoco: idevono essere versati a prescindere, poi, quando il contribuente ha raggiunto i ...